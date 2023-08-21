İstanbul Arnavutköy yolunda yol verme nedeniyle kavga çıktı

İstanbul Arnavutköy yolunda bir hafriyat kamyonu sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Trafiği ortasında, araçları durdurup kavga eden sürücüleri, yol üzerinden geçen vatandaşlar güçlükle ayırdı.

İstanbul Arnavutköy yolunda bir hafriyat kamyonu sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Trafiği ortasında, araçları durdurup kavga eden sürücüleri, yol üzerinden geçen vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Arnavutköy yolunda bir hafriyat kamyonu ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre, yol verme nedeniyle tartıştı. Trafiğin ortasında aracından inerek tartışmaya devam eden kamyon şoförü otomobildeki sürücüyü darp etti. Yaşanan kavgayı diğer araç sürücüleri güçlükle ayırırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kamyon şoförünün otomobilin önünü kestiği ve sürücüyü darp ettiği anlar görüldü. - İSTANBUL