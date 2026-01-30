Arnavutköy'de iki katlı evde korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki katlı bir yapıda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı, evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Evden çıkan dumanlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanlar kısa sürede yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın çıkan yapı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine yönelik ekiplerin incelemesi sürerken evdeki 4 kişilik aileden 2'si dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yangının ilk anları cep telefonu kamerasında

Yangın anında evin etrafındaki dumanlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde dumanların yapının camlarından ve çatı kenarlarından yükseldiği görüldü. - İSTANBUL