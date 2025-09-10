Haberler

İstanbul Arnavutköy'de LPG'li Otomobil Alev Alev Yandı

İstanbul Arnavutköy'de LPG'li Otomobil Alev Alev Yandı
Arnavutköy'de seyir halindeki LPG'li bir otomobil, motor bölümünden duman çıkmaya başlaması sonucu alev aldı. Sürücü aracı terk ederken, yangın hızla büyüdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki LPG'li bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Yangın, saat 15.40 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü idaresindeki 34 TH 6502 plakalı LPG'li araç, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü hızla aracı terk etti. Alevler kısa sürede aracı sardı. Aracın LPG'li olması çevrede korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
