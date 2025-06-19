İstanbul Arnavutköy'de Lojistik Deposunda Yangın

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de bir lojistik deposunda çıkan yangın, 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Depo kullanılamaz hale geldi ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İstanbul Arnavutköy'de yangın çıkan lojistik deposunda soğutma çalışmaları yapılırken alevler yeniden yükseldi. Yangın 5 saat sonra kontrol altına alınırken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lojistik firmasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan ambalaj malzemeleri ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sırasında depoda yeniden alevler yükselmeye başladı.

Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Bölgeye Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir ve Büyükçekmece'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması yaklaşık 5 saat sürdü. Deponun bir kısmı kepçelerle yıkılırken, depo ve içindeki malzemeler tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması sürüyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.