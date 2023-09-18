İstanbul Arnavutköy'de Leyleklere Ateş Eden Şüpheliler Yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de göl kenarında leyleklere ateş eden yabancı uyruklu 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, havalı tabanca ve saçma fişekleri ele geçirildi. Şüphelilere genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve hayvana eziyet suçlarından işlem yapılacak.