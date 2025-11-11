İstanbul Arnavutköy'de Kaçak Hafriyat Sorunu Büyüyor

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan kaçak hafriyat ve moloz döküm sorunu büyüyor. Yol kenarına dökülen molozlar ve hafriyatlar nedeniyle cadde çevresi adeta düzensiz bir döküm sahasına dönüştü. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kamyonetin kasasındaki malzemeleri yol kenarına attığı anlar yer aldı.

Arnavutköy Hadımköy'de bulunan Fahri Korutürk Caddesi ve ana caddeye bağlanan yan yollar ve yeşil alanların da yer aldığı koridor adeta çöplüğe dönmüş durumda. Toprak karayolu seviyesinde bulunan yan yollar bile kaçak hafriyat dökümüne açık hale gelmiş durumda. Bir kamyonetin kasasındaki malzemeleri yol kenarına bıraktığı anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Ayrıca bölge, dron kamerasıyla havadan görüntülendiğinde cadde kenarının, sokak aralarının ve yeşil alanların moloz alanına dönüştüğü açıkça görülüyor. - İSTANBUL