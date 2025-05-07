İsrail, yeni kapsamlı saldırı planıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı işgale hazırlanıyor

Dünya Asya'ya kilitlenmişken Netanyahu kanlı planı için düğmeye bastı
İşte Hindistan ve Pakistan'ın kalem kalem askeri kapasiteleri

Savaşmaya başlayan iki ülkenin kalem kalem askeri kapasiteleri
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

İstanbul Arnavutköy'de Fabrika Yangını Paniğe Neden Oldu

İstanbul Arnavutköy'de Fabrika Yangını Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir porselen fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir porselen fabrikasının bahçesine istiflenmiş plastik kasalarda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm alana yayıldı. İlçenin birçok noktasından görülen dumanlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı alan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Canlı: Kongre kararı mı aldı? Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe kongreye mi gidiyor? Canlı yayında açıkladı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.