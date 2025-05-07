İstanbul Arnavutköy'de Fabrika Yangını Paniğe Neden Oldu

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir porselen fabrikasının bahçesine istiflenmiş plastik kasalarda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm alana yayıldı. İlçenin birçok noktasından görülen dumanlar paniğe neden oldu. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın, fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı alan dron ile görüntülendi. - İSTANBUL