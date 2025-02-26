İstanbul Arnavutköy'de Fabrika Deposunda Yangın Çıktı

İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Depodaki strafor köpükler alev alev yanarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir fabrika deposunda meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki tek katlı depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Deponun içindeki strafor köpükler alev alev yanarken, zaman zaman patlamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken depoda maddi hasar meydana geldi. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL