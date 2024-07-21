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İstanbul Arnavutköy'de Denize Giren İki Arkadaş Dalgalara Kapıldı

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde denize giren 2 arkadaş dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkartılan arkadaşlardan biri hayatını kaybetti, diğerinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İstanbul Arnavutköy'de denize giren iki arkadaş dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkartılan arkadaşlardan biri hayatını kaybederken, diğerinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Yeniköy sahilinde yüksek dalga boyuna aldırış etmeden denize giren 2 kişi bir müddet sonra suda gözden kayboldu. Cankurtaranlar durumu fark ederek denize atladı. Sahile çıkartılan şahıslara sahilde bir müddet kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan şahıslardan Ahmet Yasin Kaygısız hayatını kaybederken, İbrahim Polat'ın ise bilincinin kapalı olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şahıslara denizden çıkartıldıktan sonra yapılan ilk müdahale anları ve ambulansa taşınmaları cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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