İstanbul Arnavutköy'de Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

İstanbul Arnavutköy'de Ayakkabı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Arnavutköy'deki apartmanlara girerek ayakkabıları çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hırsızlar, ayakkabıları poşetlere koyarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Arnavutköy'de apartmanlara dadanarak ayakkabıları çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde binalara giren hırsızların ayakkabıları beraberindeki poşetlere koyarak çaldığı görüldü.

Arnavutköy ilçesinin farklı mahallelerindeki apartmanlara dadanan hırsızlar, ayakkabıları çaldı. Binalara giren hırsızlar ayakkabıları beraberinde getirdikleri poşetler veya üstlerin iç kısmına saklayarak oradan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntülerde hırsızların binalara girerek apartmanların girişlerindeki ayakkabıları çalıp kayıplara karıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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