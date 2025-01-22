İstanbul Arnavutköy'de Araç Yangını: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmadı, caddede kısa süreli trafik aksadı.
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki aracın motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin motoru kısmından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, yangında yalanan olamadı. Cadde kısa süreli trafiğe kapalı kaldı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa