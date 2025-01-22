Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
Türkiye'yi yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de Araç Yangını: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İstanbul Arnavutköy'de Araç Yangını: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmadı, caddede kısa süreli trafik aksadı.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki aracın motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin motoru kısmından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, yangında yalanan olamadı. Cadde kısa süreli trafiğe kapalı kaldı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
img

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
img

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.