İstanbul Arnavutköy'de Araç Yangını: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki aracın motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilin motoru kısmından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken, yangında yalanan olamadı. Cadde kısa süreli trafiğe kapalı kaldı. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL