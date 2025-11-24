Haberler

İstanbul Arnavutköy'de Aniden Bastıran Dolu Yağışı Zor Anlar Yaşattı

Güncelleme:
Arnavutköy genelinde öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden başlayan dolu yağışı, sokakta yürüyen vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, kimileri de mont ve ceketlerini başlarına çekerek korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların şemsiyeleriyle yürümeye devam ettiği anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde dolunun etkili olduğu, vatandaşların koşarak sığınak aradığı ve çevredeki işletmelerin önlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Kısa süreli dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika içinde etkisini yitirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
