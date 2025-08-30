İstanbul Arnavutköy'de 15 Ağustos günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın arama çalışmalarının 15. gününde ekipler tarafından...
İstanbul Arnavutköy'de 15 Ağustos günü kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ın arama çalışmalarının 15. gününde ekipler tarafından ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa