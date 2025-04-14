İstanbul Arnavutköy'de 12 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçen 12 yaşındaki çocuğa araç çarptı. Çocuk hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Ö. yönetimindeki 34 CCR 218 plakalı ticari araç, yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya (12) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırılırken, sürücü A.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL