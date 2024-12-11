İstanbul Anadolu Yakası'nda Sağanak Yağış Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı
Dün akşam İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış, Kartal ilçesinde yolların göle dönmesine neden oldu. Araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri göle dönen yollarda güçlükle ilerledi.
İstanbul Anadolu Yakası'nda dün akşam saatlerinde başlayan yağış birçok ilçede etkili oldu. Kartal ilçesinde Atalar Mahallesi'nde de yoğun yağış nedeniyle yollar göle döndü. Oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL