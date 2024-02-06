İstanbul Adliyesi'nde terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın komşusu konuştu

İstanbul Adliyesi'nde yaşanan terör saldırında çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın komşusu Osman Kadıoğlu, "Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı" dedi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önünde meydana gelen terör saldırında 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. 2 saldırganın ölü olarak ele geçirildiği çatışmada yaralanan Dilfıraz Karataş isimli vatandaş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 2 çocuk annesi Dilfıraz Karataş'ın Bağcılar'da ikamet ettiği adresine akrabaları ve komşuları taziye için gitti. Sokağa tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Olaya ilişkin konuşan Karataş'ın komşusu Osman Kadıoğlu, Karataş'ın adliyede bir işinin olmadığını ve kaybettiği bir yakınının mevlit yemeğine gittiği sırada çatışmanın ortasında kaldığını söyledi.

"Tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı"

Osman Kadıoğlu, "Bildiğimiz kadarıyla zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı. Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeği vardı. Yemeğini yapmaya gitmişti. Adliyede bir işi yoktu. Muhtemelen metrobüsten indikten sonra tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı. Muhteşem birisiydi. Mahallede çok sevilen ve sayılan birisiydi. 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmadı. Güleç yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyüdü. İki tane çocuğu vardı. Onlar da yıkıldı şu anda. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı. Allah rahmet eylesin" dedi. - İSTANBUL