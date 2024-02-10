İstanbul Adalet Sarayı Saldırısıyla İlgili 48 Şüpheli Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "İstanbul Adalet Sarayımıza yönelik hain terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış olup, 14'ü anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve nitelikli kasten öldürme, 33'ü silahlı terör örgütüne üye olma, 1'i örgüte yardım etme suçlarından, 48 şüpheli tutuklanmıştır. 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir" - ANKARA