İstanbul Adalet Sarayı Saldırısı: Gözaltı Sayısı 90'a Yükseldi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki kontrol noktasına terör örgütü DHKP/C üyesi 2 terörist tarafından dün gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldi.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına dün sabah 11.49 sıralarında silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 terörist, polisle çıkan çatışmada ölü ele geçirilmiş, bir vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı. Saldırının ardından dünden bu yana olayla bağlantılı kişilere yönelik İstanbul'da zincirleme operasyonlar yapıldı.

İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 67 adrese peş peşe baskın yapıldı. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere pek çok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 90'a yükseldiği öğrenildi.

Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında gerçekleştirilen saldırı girişiminin faillerinin adliyeye metrobüsle geldikleri ve toplu taşımaya Esenyurt'ta bir duraktan bindikleri tespit edilmiş, kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen iki teröristin üzerleri ve çantalarından 48 tabanca mermisi, 56 plastik kelepçe, bomba süsü verilmiş bir düzenek, bandaj, örgütsel içerikli pankart ile 2 biber gazı ele geçirilmişti. - İSTANBUL