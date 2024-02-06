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İstanbul Adalet Sarayı Saldırısı: 2 Terörist Ölü, 1 Sivil Hayatını Kaybetti

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 teröristin ölü ele geçirildiği, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Saldırıyla ilgili eylemin arkasındaki bağlantıları araştıran polis, zincirleme operasyonlarda şu ana kadar 17 şüpheliyi gözaltına alırken, etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Çağlayan Mahallesindeki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına saat 11.49 sıralarında silahla ateş açıldı. Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 1 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği ve 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Çok sayıda mermi, plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan düzenek ele geçirildi

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde eyleme ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Eylemin örgütsel kodlarını deşifre eden İstanbul İstihbarat Şube ve TEM ekipleri, saldırının arkasındaki bağlantıları araştırıyor. Birçok adrese peş peşe baskın düzenleyen güvenlik ve istihbarat birimleri, zincirleme operasyonlarda şu ana kadar 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin çantasından ve üzerlerinden çıkanlar da belli oldu. Örgüt üyelerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin ele geçirildiği öğrenildi.

Metrobüsle olay yerine gitmişler

Adliyenin bulunduğu bölgeye metrobüsle geldikleri öğrenilen teröristlerin, üzerlerinde ve çantada 48 tabanca mermisi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzeneğin ele geçirildiği öğrenildi.

Saldırganlardan Pınar Birkoç adlı dişi teröristin Necmiye Birkoç adlı kız kardeşinin aynı örgüte üyeliğinden dolayı yargılandığı ve bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde duruşmasının olduğu anlaşıldı. Her iki teröristin de örgütte etkin şekilde faaliyet yürüttükleri kaydedildi.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Emrah Yayla'nın 6 Nisan 2007'de eylem hazırlığı sırasında patlayıcı ile birlikte yakalandığı ve yargılandığı davada 14 yıl hapse mahkum edildiği belirlendi. Cezasını çeken Yayla'nın, 19 Şubat 2021'de tahliye edildiği öğrenilirken, Pınar Birkoç'un ise DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023'te gözaltına alındığı, ondan önce de birçok defa polisiye soruşturmadan geçtiği aktarıldı. Birkoç'un, "terör örgütü üyeliğinden" cezaevine hapis yattığı ve sonrasında tahliye edildiği öne sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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