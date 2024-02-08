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İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik terör saldırısı soruşturması: 93 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı girişimiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında 93 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 93 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çağlayan Adalet Sarayı Bayrampaşa Güvenlik Terör Soruşturma Gözaltı 3.Sayfa Haberler

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