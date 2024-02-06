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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki saldırıyla ilgili ablanın duruşması ortaya çıktı

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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına yapılan silahlı saldırıda öldürülen teröristin ablasının bugün duruşmasının olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından abla ve diğer kız kardeşi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına yapılan silahlı saldırıda öldürülerek etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablasının bugün duruşmasının olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından teröristin tutuklu yargılanan ablası ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kız kardeşi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısında bulunan polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, çıtan çatışmada DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 5 kişi yaralanırken, 1 vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ölen teröristin kız kardeşinin duruşmasına geldiği ortaya çıktı

Etkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un (31), İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması olduğu ortaya çıktı. Silahlı saldırının duruşmadan yaklaşık yarım saat kadar önce gerçekleştiği, duruşma görüldüğü sırada tutuklu sanık Necmiye Birkoç'un duruşma salonunda hazır bulunduğu, aralarında diğer bir kız kardeşlerinin de olduğu birkaç kişinin ise izleyici olarak duruşmaya katıldığı öğrenildi.

2 kız kardeşin ifadeleri alınacak

Saldırıdan yaklaşık yarım saat kadar sonra görülen duruşmaya izleyici olarak katılan kız kardeş ile davada tutuklu olarak bulunan Necmiye Birkoç, birkaç izleyici ile birlikte polis ekipleri tarafından duruşma sırasında ifadelerinin alınması için gözaltına alındı. Duruşmanın ise 2 Nisan tarihine ertelendiği öğrenildi. Sanık Necmiye Birkoç'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yargılandığı da öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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