İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısıyla ilgili 48 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısı olayına ilişkin soruşturma kapsamında, savcılıktaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısı olayına ilişkin soruşturmada, savcılıktaki işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL