İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen terör saldırısında öldürülen teröristin geçmişi ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı'nda dün gerçekleşen silahlı terör saldırısında öldürülen terörist Emrah Yayla hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yayla'nın geçen yıl 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, ayrıca 2007'de bomba yapımında kullanılan düzeneklerle yakalanarak hakkında mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis noktasına dün 11.35 sıralarında silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanmıştı. Öldürülen Emrah Yayla hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

Haziran 2023'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Emrah Yayla'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ile imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandığı öğrenildi. Öte yandan 2022'de Yayla hakkında örgütsel faaliyetleri gerekçesiyle ayrı soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın tekrar niteliğinde olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022'de verilen takipsizlik kararında, DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2017'den itibaren hakkında yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın terörde arananlar gri kategorisinde yer alan Kerim Kaya adlı şüphelinin 2021'de yakalandığı, şüpheli Kaya'nın beyanları üzerine başlatılan soruşturmada ise bir takım şüphelilerin daha yakalandığı ve hakkında işlem başlatılan şüpheli Emrah Yayla'nın dosyasının ayrılarak soruşturma işlemlerine devam ettiği aktarıldı.

"2022'de Çağlayan Adliyesi 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermek üzere adliyeye geldim"

Şüpheli Yayla'nın 8 Nisan 2022'de verdiği ifadesine de yer verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda, "Hakkımda beyanda bulunan şahısla cezaevinde bulunduğum dönemde birkaç kez sohbet ortamında bulunmuştum. Aradan 4 yıl geçtiği için de şahsı şu an görsem dahi tanımam, aleyhime vermiş olduğu beyanlar tamamıyla gerçek dışıdır. Cezaevinden çıktıktan sonra örgüt içerisinde faaliyet yürüteceğimi bildiğine yönelik ifade vermesine herhangi bir anlam veremiyorum. Açık bir şekilde iftira atmaktadır. Hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. 18 Mart 2022'de Çağlayan Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermek üzere adliyeye geldim. Herhangi bir kaçma yahut saklanma amacım bulunmamaktadır. Cezaevinde örgütsel bir faaliyet içerisinde bulunmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

2007'de bomba yapımında kullanılan düzeneklerle yakalandığı ve hakkında mahkumiyet kararı verildiği öğrenildi

Verilen takipsizlik kararında, şüpheli Yayla'nın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2007'de düzenlenen iddianame ile yapılan yargılama sonucu mahkumiyet kararı aldığı, dosyada ise şüpheli ile bir şahsın bir araç içerisinde yakalandıkları ve araç ile sırt çantasında yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan düzenekler ile patlayıcı maddeler ele geçirildiği aktarıldı. Şüpheli Yayla hakkında 2021'de iddianame düzenlendiği ve İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının da bulunduğunun belirtildiği takipsizlik kararında, dosya içeriğinin 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama dönemini kapsadığı, bu haliyle soruşturmanın tekrar niteliğinde olduğu gerekçesiyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi. - İSTANBUL