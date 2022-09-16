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İstanbul'a uyuşturucu götürürken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'a uyuşturucu götürürken yakalandı

Samsun'da bir kişi jandarmanın takibi sonucu, İstanbul'a uyuşturucu madde götürürken yakalandı.

Samsun'da bir kişi jandarmanın takibi sonucu, İstanbul'a uyuşturucu madde götürürken yakalandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.D.'nin (27) Bafra'dan İstanbul'a uyuşturucu madde götüreceğinin bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda B.D.'nin içinde bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada valiz, kavanoz ve kova içinde 2 kilo 368 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D.'nin Uluağaç Mahallesi'ndeki babasına ait evde yapılan aramada 415 gram daha kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Jandarma Samsun 3. Sayfa Haberler

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