İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ilişkin karara itirazı reddederek, tedbirin devamına hükmetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa