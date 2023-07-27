4) Beysan Sanayi Sitesi'nde yangın İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL -4) Beysan Sanayi Sitesi'nde yangın

İSTANBUL - İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Beysan Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.