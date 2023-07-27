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İSTANBUL -3) Beysat Sanayi Sitesi'nde yangın

3. Sayfa Haberleri

3) Beysat Sanayi Sitesi'nde yangın İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Beysat Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSTANBUL -3) Beysat Sanayi Sitesi'nde yangın

İSTANBUL - İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Beysat Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Avcılar 3. Sayfa Haberler

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