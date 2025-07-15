İsrailli Yerleşimciler Burka Köyüne Saldırdı

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İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Burka köyüne saldırarak Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Yangın, bölge halkı tarafından söndürülmeye çalışıldı ancak su sıkıntısı zorluk çıkardı. Gerginlik devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında bulunan Burka köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamları sürerken, bu kez İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah şehrinin doğusundaki Burka köyünü hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre; köye saldırı düzenleyen yerleşimciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Bölge halkının çevredeki arazilere de sıçrayan alevleri kendi çabaları ile söndürmeye çalıştığı belirtilirken, yaşanan su sıkıntısının yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı, ancak bölgede gerginliğin sürdüğü bildirildi. - RAMALLAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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