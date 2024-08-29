Üye Girişi
Haberler

İsrailli Esir Yakınları, Hamas ile Esirlerin Takasını İçeren Ateşkes Anlaşması İmzalaması İçin Protesto Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli esirlerin yakınları, Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki Nirim'de bir araya gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto düzenledi. Bazı esir yakınları ise Gazze sınırını geçmeye çalıştı.

İsrailli esirlerin yakınları, Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki Nirim'de bir araya gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto düzenledi. Bazı esir yakınları ise Gazze sınırını geçmeye çalıştı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Gazze Şeridi sınırına doğru 300'den fazla araçla yola çıkan İsrailli esirlerin yakınları, Gazze Şeridi sınırına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan Nirim'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile esirlerin takasını da içeren ateşkes anlaşmasını imzalaması için protesto düzenledi.

Ellerinde yakınlarının fotoğraflarını taşıyan esir yakınları, üzerlerine ise kırmızı boyalı tişörtler giydi. Esir yakınları, kurdukları dev hoparlörler ile Gazze'deki yakınlarına seslendi. Bazı esir yakınları ise koşarak Gazze sınırını geçmeye çalıştı. Sınırı koşan esir yakınları polis tarafından engellendi.

Esir yakınlarından biri, "Rehineleri geri almak için Gazze'ye girmeye çalışıyorduk. Ordumuz bizi durdurdu, bizi savunmaya ve korumaya çalışıyorlar. Ama rehineler orada korunmuyor. Şimdi bir anlaşma imzalamalı ve tüm rehineleri geri almalıyız. Başbakanımıza sesleniyoruz, eğer bunu yapamazsanız, içeri gireceğiz ve onları kendimiz geri alacağız" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Binyamin Netanyahu 3-sayfa İsrail Gazze 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları "Özledim" diyerek İzmir'e çağırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV canlı izle! (TRABZONSPOR ST GALLEN) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link Young Boys hangi gruba düştü, Lille hangi gruba düştü (Şampiyonlar Ligi 2024-25) Muğla 30 Ağustos konserleri! Muğla Manga, Zakkum, Adamlar, Bilal Sonses, Oğuz Aksaç, konserleri ne zaman, nerede yapılacak? 30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos ne bayramıdır? 29-30 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle! (CANLI YAYIN) 30 Ağustos AVM'ler açık mı? 30 Ağustos Cuma AVM'ler saat kaçta açılacak? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! 29-30 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bayraklı, Ödemiş, Tire 29-30 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Çumra 29-30 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title