İsrailli Esir Omri Miran: 'Netanyahu Destekçilerinin Umurunda Değiliz'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından görüntüleri paylaşılan İsrailli esir Omri Miran, "Biz, Netanyahu destekçilerinin umurunda bile değiliz, hatta bazıları, ölmemizi tercih ederdi" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli esir Omri Miran'a ait görüntüleri yayınladı. Miran, yayınlanan görüntüde, "Merhaba, benim adım Omri Miran. Bugün 48 yaşına girdim. Bu, burada geçirdiğim ikinci doğum günüm" ifadelerini kullanarak, önündeki keke bir adet mum dikti.

Eşini ve kızlarını çok özlediğini söyleyen Miran, esir takası antlaşmasının gerçekleşmemesinden İsrail hükümetini sorumlu tutarak, esirlerin evlerine dönmesi için barışçıl gösteri yapan herkese teşekkür etti. Miran, "Sizi, Netanyahu'nun evi önünde büyük bir protesto gösterisi organize etmeye davet ediyorum. Kızlarımı da oraya getirin ki onları en azından televizyonda görebileyim. Evlerimize bir an önce dönebilmemiz için her şeyi yapın. Biz, Netanyahu destekçilerinin umurunda bile değiliz. Hatta bazıları, ölmemizi tercih ederdi" dedi.

Daimi olarak bombalanma korkusuyla yaşadıklarını ve evlerine tabut içinde dönmemek için acilen bir anlaşmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Miran, ABD Başkanı Donald Trump'a da çağrı yaparak, Trump'ın bir anlaşma için Netanyahu'ya baskı yapabilecek nüfuza sahip yegane siyasi figür olduğuna dikkat çekti.

Gazze'ye insani yardım girişinin İsrail tarafından engellenmesi nedeniyle kendilerine eskiye göre daha az yiyecek ulaştığını vurgulayan Miran, 7 Ekim'de yaşananların suçlusunun da Netanyahu ve İsrailli siyasetçiler olduğunu söyledi.

Daha önce şubat ayında serbest bırakılan bir İsrail esir, Miran'ın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğu bilgisini paylaşmıştı. - GAZZE ŞERİDİ