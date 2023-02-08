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İsrailli ekip Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki genci enkazdan sağ çıkardı

3. Sayfa Haberleri

- İsrailli ekip Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki genci enkazdan sağ çıkardı İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı ekipler, Kahramanmaraş'taki bir binanın enkazından 23 yaşındaki genci sağ olarak çıkardı.

- İsrailli ekip Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki genci enkazdan sağ çıkardı

KAHRAMANMARAŞ - İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı ekipler, Kahramanmaraş'taki bir binanın enkazından 23 yaşındaki genci sağ olarak çıkardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı yaklaşık 150 kişiden oluşan ekip, Kahramanmaraş'taki enkaz bölgesinde çalışmalara destek veriyor. IDF ekibi, depremde yıkılan bir binanın enkazından 23 yaşındaki bir genci sağ olarak çıkarmayı başardı. Ekip lideri Matan Schneider yaptığı açıklamada, "Enkazdan ses duyan halkın çağrısıyla hasarlı bir alana gidiyorduk. Dört buçuk saat süren karmaşık bir kurtarma operasyonuna başladık ve 23 yaşında, sağlıklı, sadece pelvisi zarar görmüş bir genci kurtardık" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş İsrail 3. Sayfa Haberler

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