İsrail, Yemen'e Hava Saldırısını Doğruladı

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Yemen'e düzenlediği hava saldırılarını doğruladı.

İsrail, Yemen'e düzenlediği hava saldırısını doğruladı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıda Husi askeri kamplarının hedef alındığını iddia ederek, "Daha fazla saldırı yapacağımıza söz vermiştik ve bugün Yemen'deki Husilere bir başka acı darbe daha indirdik. İsrail ordusu, Sana ve Yemen'in diğer bölgelerinde, Husi propaganda aygıtı da dahil olmak üzere Husi militanlarının bulunduğu askeri kampları hedef alan saldırılar düzenledi" dedi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Husilerin toplandığı askeri kampların, Husilerin propaganda için kullandığı karargahın ve al-Jawf bölgesindeki bir yakıt deposunun hedef alındığı ileri sürüldü. Ordu, söz konusu kampların İsrail ordusu ve İsrail devletine karşı saldırılar planlamak ve yürütmek için kullanıldığını iddia ederek, kamplarda ayrıca operasyon ve istihbarat komuta merkezlerinin bulunduğunu ileri sürdü.

"Bazı savaş uçakları saldırılarını gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kaldı"

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, saldırı hakkında yaptığı açıklamada, İsrail saldırısına karşı karadan havaya füzeler kullandıklarını belirterek, bazı İsrail savaş uçaklarının silahlarını ateşlemeden geri dönmek zorunda kaldığını aktardı. Saree, "Hava savunma sistemlerimiz, ülkemize yönelik Siyonist saldırıya karşı bir dizi karadan havaya füze fırlatmayı başardı. Bazı savaş uçakları saldırılarını gerçekleştirmeden geri dönmek zorunda kaldı ve saldırının büyük kısmı Allah'a şükürler olsun ki engellendi" dedi.

Yemen basını, İsrail'in saldırılarında Husiler'e ait Savunma Bakanlığı binasını hedef aldığını, bir sağlık tesisi ve hükümet binasının vurulduğunu belirtti. Yemen basını, ayrıca saldırıda çok sayıda can kaybının olduğunu aktardı. - SANA