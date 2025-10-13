İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası: Filistinli Mahkumlar Ramallah'a Ulaştı

İsrail'in ateşkes kapsamında bugün serbest bıraktığı Filistinli mahkumları taşıyan bir başka otobüs Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

İsrail ile Hamas arasındaki varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir takası yapıldı. Hamas'ın 20 canlı esiri serbest bırakmasının ardından İsrail de bin 968 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Filistinli mahkumları taşıyan 38 otobüsten ilkinin Gazze'ye ulaştığının açıklanmasının ardından bir başka mahkum gurubu da 2 otobüsle Batı Şeria'nın Ramallah kentine geldi.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Anlaşma kapsamında, müebbet ve ağır cezalara çarptırılmış 250 esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de tutuklanan bin 718 esir, özgürlüğüne kavuşmaktadır" denildi.

Esirler, aileleri ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı. Bazı mahkumların belirgin yaralarının olduğu görülürken, bazılarının da çok zayıf olması dikkat çekti. - RAMALLAH