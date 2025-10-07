İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk, 6 Meksikalı aktivist, Ürdün'ün...
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk, 6 Meksikalı aktivist, Ürdün'ün başkenti Amman'dan Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa