İsrail Tarafından İade Edilen Filistinlilerin Cenazelerinde İşkence İzleri Tespit Edildi

İsrail'in tutuklu Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı muameleler uluslararası alanda tepki toplarken, esir takası ile birlikte, iade edilen cenazelerde işkence izlerine rastlandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, cenazelerdeki darp izlerini ve diğer kötü muamele izlerini belgelerle ortaya koydu.

İsrail'in tutukladığı Filistinlilere uyguladığı insanlık dışı muameleler uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekerken, esir takası bu eylemleri tekrar gün yüzüne çıkardı. İsrail güçlerinin ateşkes anlaşması kapsamında iade ettiği Filistinlilerin cenazelerinde işkence ve kötü muamelenin izleri belgelendi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan fotoğraflarda cenazelerde kırık kemikler, darp izleri, morluklar, kelepçe izleri ve kesikler görüldü.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında şu ana kadar 150 cenazeyi Filistin Sağlık Bakanlığı'na teslim etti. - GAZZE

