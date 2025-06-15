İsrail Tahran'daki Petrol Deposuna Saldırı Düzenledi

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İsrail, Tahran'ın Şehran bölgesindeki bir petrol deposuna saldırı düzenleyerek büyük bir patlamaya yol açtı. İran'ın 'Gerçek Vaad 3' operasyonuna karşılık olarak gerçekleştirilen saldırıda, hava savunma sistemleri devreye girdi. Olayla ilgili resmi bir can kaybı ya da yaralanma açıklaması yapılmadı.

İsrail'in Tahran'ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırı sonucu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ve Emad, Kadir, Hayber Şiken balistik füzeleri ile hipersonik füzelerin de kullanıldığı "Gerçek Vaad 3" operasyonuna karşılık olarak, İsrail başkent Tahran'ı yeniden hedef aldı. İsrail'in Tahran'ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırıda büyük bir patlama meydana geldi. Tahran'daki hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, olayla ilgili can kaybı ya da yaralanma konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, vatandaşlardan Şehran bölgesindeki petrol deposu çevresinden uzak durmaları ve bu bölgelerde kalabalık oluşturmamaları istendi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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