İsrail, Tahran'daki Askeri Üssü Hedef Aldı

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İsrail, Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü bombaladığını ve yakın bölgelerde patlamalar yaşandığını duyurdu. IDF, İran rejiminin askeri altyapısına yönelik saldırıların devam edeceğini açıkladı.

İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail, İran'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının başkent Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Başkentin doğu bölgelerinde de patlamalar yaşandığı aktarıldı.

"Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde İsrail ordusu, son günlerde Tahran çevresinde gerçekleştirdiği operasyonlar gibi, bu bölgede İran rejiminin askeri altyapılarına yönelik saldırılar düzenleyecektir. Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır" denildi.

IDF tarafından yapılan ayrı bir açıklamada da "Biz kısa süre önce Tahran'daki siviller için Farsça bir tahliye uyarısı yayımladık. İsrailli siviller, sığınaklara koşmadan önce tahliye uyarısı almıyor. Biz aynı değiliz" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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