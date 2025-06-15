İsrail Tahran'a Yeni Saldırılar Düzenliyor
İsrail güçleri, Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatarak patlama seslerine neden oldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi ve şehirde siyah dumanlar yükseldi. İran hükümeti, halka bombadan korunma sığınağı olarak metro istasyonları ve camileri açacağını duyurdu.
İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatırken, kentte patlama sesleri duyuldu.
İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kentte patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi
İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani yaptığı açıklamada, bu gece itibarıyla metro istasyonları ve camilerin halka bombadan korunma sığınağı olarak açılacağını duyurdu. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa