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İsrail, Suriye ordusuna ait bir karakolu vurdu

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in kuzeyine yapılan roket atışına karşılık olarak Suriye ordusuna ait bir karakolun vurulduğunu açıkladı.

- İsrail, Suriye ordusuna ait karakolu vurdu

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail'in kuzeyine yapılan roket atışına karşılık olarak Suriye ordusuna ait bir karakolun vurulduğunu açıkladı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye'den İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırılarına karşılık olarak Suriye'nin güneyindeki Suriye ordusuna ait bir karakolun vurulduğu açıklandı.

Suriye'den İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket atılmış, bunlardan bazıları sınırı geçerek Golan Tepeleri'ndeki açık alanlara düşmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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