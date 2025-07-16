İsrail, Suriye'nin Dera Kentine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Dera kentine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın ardından Dera kentine de hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Suriye ordusuna ait 172'nci Tugay Karargahını hedef aldığını ifade etti. Saldırıdaki can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Şam'a düzenlenen saldırıda Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yakınındaki bir askeri bölgenin vurulduğu ve Genelkurmay Başkanlığı yerleşkelerinin hedef alındığı söylenmişti. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İsrail saldırılarında şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. - DERA