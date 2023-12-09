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İsrail, Suriye'de İHA ile saldırı düzenledi: 4 kişi hayatını kaybetti

9 Aralık 2023 13:01 Son Güncelleme: 13:03 Abone Ol

İsrail'in Suriye'nin güneyinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda aralarında Lübnan Hizbullahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu Suriye'deki Lübnan Hizbulahı'na ait mevzileri de vuruyor. Suriye medyasından edinilen bilgilere göre, dün gece İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kuneytire vilayetindeki Baas kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Saldırıda aralarında Lübnan Hizbulahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklama yapan Hizbullah yetkilisi, ölenler arasında 3 kişinin Lübnan Hizbulahı üyesi olduğunu duyurdu. İsrail 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan çatışmalar sürerken, Çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin sayısı 93'e yükseldi.