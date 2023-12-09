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İsrail, Suriye'de İHA ile saldırı düzenledi: 4 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Suriye'nin güneyinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda aralarında Lübnan Hizbullahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu Suriye'deki Lübnan Hizbulahı'na ait mevzileri de vuruyor. Suriye medyasından edinilen bilgilere göre, dün gece İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kuneytire vilayetindeki Baas kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Saldırıda aralarında Lübnan Hizbulahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklama yapan Hizbullah yetkilisi, ölenler arasında 3 kişinin Lübnan Hizbulahı üyesi olduğunu duyurdu. İsrail 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan çatışmalar sürerken, Çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin sayısı 93'e yükseldi.

İsrail'in Suriye'nin güneyinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda aralarında Lübnan Hizbullahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu Suriye'deki Lübnan Hizbulahı'na ait mevzileri de vuruyor. Suriye medyasından edinilen bilgilere göre, dün gece İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kuneytire vilayetindeki Baas kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı. Saldırıda aralarında Lübnan Hizbulahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıklama yapan Hizbullah yetkilisi, ölenler arasında 3 kişinin Lübnan Hizbulahı üyesi olduğunu duyurdu.

İsrail 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan çatışmalar sürerken, Çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin sayısı 93'e yükseldi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lübnan Suriye İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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