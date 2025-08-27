İsrail Suriye'de Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Şam'ın güneybatısındaki El-Kisve bölgesinde eski ordu kışlalarına hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda 6 Suriye askeri hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Suriye ordusundan iki kaynak ve devlet televizyonu, İsrail'in başkent Şam'ın güneybatısında bulunan eski ordu kışlalarına saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail, son 24 saatte ikinci kez Suriye'ye saldırı düzenledi. Suriye ordusundan iki kaynak ve devlet televizyonu, İsrail'in başkent Şam'ın güneybatısındaki El-Kisve'de bulunan eski ordu kışlalarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

El-Kisve, devrik lider Beşar Esad döneminde İran yanlısı milisler tarafından kullanılan en önemli askeri üsler arasında yer alıyordu. İsrail'in dün Şam yakınlarındaki El-Kisve kentinde bulunan ordu mevzilerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker de yaralanmıştı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
