İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, 'Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, " Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" dedi. - TEL AVİV