İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor.
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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, " Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" dedi. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa