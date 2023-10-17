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İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

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3. Sayfa Haberleri

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, "Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, " Ordu, Gazze'de Hamas'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Bir ateşkes yok, savaşmaya devam ediyoruz. Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail Gazze Ordu 3. Sayfa Haberler

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