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İsrail Savunma Kuvvetleri'nden İran Saldırısına Dair Görüntüler

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden İran Saldırısına Dair Görüntüler
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İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a düzenlediği saldırıya katılan F-15 ve F-16 savaş uçaklarının havalanma anlarına ait görüntüleri paylaştı. Saldırı birçok ülke tarafından kınandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), filolarında yer alan F-15 ve F-16 savaş uçaklarının İran'a gerçekleştirilen saldırıya katılmak üzere havalandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

İsrail'in dün gece İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor. İsrail'in İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri tesislere düzenlediği saldırılar birçok ülke tarafından kınanırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırı öncesine ait olduğunu iddia ettiği bazı görüntü ve fotoğraflar paylaştı. Yayınlanan görüntüde, IDF filolarında yer alan F-15 ve F-16 savaş uçaklarının İran'a düzenlenen saldırıya katılmak üzere havalandığı anlar yer aldı.

"Aralarında savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve casus uçakların da bulunduğu onlarca İsrail Hava Kuvvetleri uçağı İsrail'den yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıktaki saldırılara katıldı" denilen açıklamada, uçakların saldırının ardından İsrail'e geri döndüğü belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Güvenlik Politika 3-sayfa İsrail Dünya İran

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