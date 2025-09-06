Haberler

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden Gazze'de İnsani Yardım Noktası Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde devam eden işgal sırasında zorla yerinden edilen Filistinlileri, Han Yunus bölgesinde oluşturulan insani yardım noktasına yönelmeye çağırdı. İsrail ordusu, işgalin ardından insanî altyapı yaratmayı amaçladığını belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden işgali sırasında zorla yerinden ettiği Filistinlilere, Gazze şehrinin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail tarafından oluşturulan insani yardım noktasına yönelme çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, şiddetli insani krize neden olduğu Gazze Şeridi'ndeki işgal planını sürdürüyor. İsrail ordusu, şehirdeki çok katlı bir binayı vurmadan önce Filistinlilere bölgeden ayrılma ve şehrin güneyine ilerlemelerine yönelik çağrıda bulunarak, Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik bir adım daha attı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee açıklamasında, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesindeki kıyı kesimlerinde "insani yardım noktası" oluşturulduğunu duyurarak, Filistinlilerin söz konusu bölgeye yönelmesi gerektiğini söyledi. Adraee, İsrail'in Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) ile işbirliği içinde oluşturulan insani altyapı çerçevesinde bölgede sahra hastaneleri, su boru hatları ve tuzdan arındırma tesisleri kurulacağını, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve ilaç ile tıbbi malzemeler sağlanacağını öne sürdü. Sözcü Adraee, İsrail'in Gazze'yi işgali devam ederken söz konusu bölgede Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardım çalışmalarının süreceğini belirtti.

Katz'dan saldırılara devam mesajı

İsrail ordusu, Adraee'nin açıklamalarının ardından Hamas' tarafından istihbarat edinme amacıyla kullanıldığını iddia ettiği çok katlı bir binayı hedef aldı. Saldırıda can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmazken, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırının anının ve yükselen toz bulutunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Devam ediyoruz" dedi.

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden İsrail'in iddialarına ret

Hamas'tan tarafından yapılan açıklamada ise binanın askeri amaçlarla kullanıldığı reddedilirken, Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada da, "İsrail işgalinin barbarca saldırısını meşrulaştırmak için yaydığı yalanları ve iddiaları bütünüyle ve ayrıntılı bir şekilde reddediyoruz. Bu binaların gözetim altında olduğunu ve yalnızca sivillerin girişine izin verildiğini kesin bir şekilde teyit ediyoruz. İsrail'in iddiaları, işgalde sivilleri ve altyapıyı hedef almak için kullandığı sistematik bir aldatma politikasının parçasıdır ve İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmesi uluslararası hukuka göre yasa dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail işgalini genişletme kararı almıştı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, geçtiğimiz çarşamba günü İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ne gelerek, Gazze şehrinde incelemelerde bulunmuştu. Zamir, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs'ta başlatılan "Gideon'un Savaş Arabaları" adlı operasyonun ikinci aşamasının başladığını belirterek, "Savaşın hedeflerini gerçekleştirmek üzere 'Gideon'un Savaş Arabaları' operasyonunun ikinci aşamasına girmiş bulunuyoruz. Rehinelerimizi geri getirmek hem ahlaki hem de ulusal bir görevdir. Hamas yenilgiye uğratılana kadar onun ağırlık merkezlerini vurmaya devam edeceğiz" demişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Malatya'da 300 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

300 bininci yuva tamam! Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor
Alaattin Köseler için yeniden tutuklama kararı! Evinden alındı

Alaattin Köseler'in özgürlüğü 2 gün sürdü! Evinden alındı
Yenidoğan Çetesi davasında 3 tutuklu sanığa tahliye

Yenidoğan davasında 3 isme tahliye! Aralarında o hemşire de var
ATM'lere yeni kısıtlama geldi, giden eli boş dönmeye başladı

ATM'lerde yeni kısıtlama! Giden eli boş dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.