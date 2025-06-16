İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a Sert Uyarı: 'Yakında Tahran Halkı Bedel Ödeyecek'

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, " Tahran'ın kibirli diktatörü, artık korkak bir katile dönüştü. İsrail Savunma Kuvvetleri, onun askeri kapasitesini yok etmeye devam ediyor. Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek" dedi. İran'ın gece boyunca İsrail genelinde düzenlediği saldırılarında 8 kişinin öldü.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 4. güne girdi. İran, Tel Aviv çevresindeki yoğun nüfuslu bölgelere ve Hayfa kentine füze saldırıları düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e atıfta bulunan Katz, "Tahran'ın kibirli diktatörü, artık korkak bir katile dönüştü. İsrail ordusunu durdurmak için sivil halkımıza saldırıyor çünkü İsrail Savunma Kuvvetleri, onun askeri kapasitesini yok etmeye devam ediyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, "Yakında Tahran halkı bedel ödeyecek" diyerek İran'daki sivillere yönelik misilleme tehdidinde bulundu.

İran'ın gece boyunca İsrail'e düzenlediği füzeli saldırılarda 8 kişi öldü

İsrail Ordu Radyosu, İran'ın gece boyunca İsrail' genelinde düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca ülke genelinde 287 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, 1 kişinin ağır yaralı, 14 kişinin ise orta derecede yaralı olduğu kaydedildi.

İran'ın Cuma gününden bu yana sürdürdüğü saldırılarında ise hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aşarken, 300'den fazla kişi de yaralandı.

"İran'ın elinde hala binlerce balistik füze var"

Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, İran'ın elinde hala "binlerce balistik füze" bulunduğunu ve bunun daha önceki tahminlerden yüksek olduğunu söyledi. Hanegbi, "Bu savaş, İran tehdidini uzun vadede sona erdirecek bir mücadele değil"

Askeri analistler, İran'ın yaklaşık bin 500 ile 2 bin arasında füzeye sahip olduğunu, bunların yüzlercesinin halihazırda fırlatıldığını ve İsrail'in bazılarını imha ettiğini savunuyor. - TEL AVİV