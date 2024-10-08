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İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah Liderine Yönelik İddia

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah Liderine Yönelik İddia
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Haşim Safiyuddin'in İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürülmüş olabileceğini belirtti. Gallant, bu gelişmenin Hizbullah üzerindeki etkisine dair uyarılarda bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in İsrail saldırısında öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Kuzey Komutanlığı'nı ziyareti sırasında Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin, hakkında açıklamada bulundu.

Gallant, İsrail'in geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Safiyuddin'in öldürülmüş olabileceğini iddia ederek, "Hizbullah lideri olmayan bir örgüt, Nasrallah ortadan kaldırıldı, muhtemelen onun yerine geçecek kişi de ortadan kaldırıldı. Bunun olan biten her şey üzerinde dramatik bir etkisi var. Karar verecek, harekete geçecek kimse yok" dedi.

Gallant, "Lübnan'daki duman dağıldığında İran, en değerli varlıkların yani Hizbullah'ı kaybettiklerini anlayacak" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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