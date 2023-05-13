İsrail savaş uçakları Gazze'de 2 evi yerle bir etti

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde 2 evi vurdu. O anlar amatör kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 5. gününde devam ediyor. Yerel kaynaklara göre İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde Faraj Ebu Banat'a ait evi ve Beyt Hanun bölgesindeki Zaanin ailesinin evini hedef aldı. Vurulan evler yerle bir olurken, çevredeki evlerde ise ağır hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflerin vurulduğu öne sürüldü.

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. - GAZZE