İsrail, Şam'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El Kisva kasabasına hava saldırısı düzenledi. Saldırının hedefinin bir askeri üs olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ise Suriye'nin farklı noktalarına düzenlenen hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.
İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basını, İsrail ordusunun başkent Şam'ın güneyindeki El Kisva kasabasına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmezken, askeri bir üssün hedef alındığı iddia edildi.
İsrail dün ise Şam, Hama ve Humus dahil 5 farklı noktaya hava saldırıları düzenlemiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa