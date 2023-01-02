İsrail, Şam Havalimanı'nı vurdu: 4 ölü

İsrail ordusunun Şam Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısında 2'si rejim askeri 4 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, yerel saatle 02.00 sıralarında Şam Uluslararası Havalimanı ve çevresine füze saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in İran destekli misil gruplara ait mevzileri hedef aldığı saldırıda 2'si rejim askeri olmak üzere 4 kişinin öldüğü ifade edildi. Suriye resmi haber ajansı, saldırı sonrası hizmet dışı kalan havalimanın yerel saatle 09.00'da yeniden açıldığını duyurdu.

İsrail, çevresinde İran destekli milisler ve Lübnanlı Hizbullah'ının mevzileri bulunan Şam havalimanına yaklaşık 7 ay önce de saldırı düzenlemişti. Haziran'da havalimanına düzenlenen saldırıda altyapı ve pistte hasara meydana gelmişti. Hizmet dışı kalan havalimanı 2 hafta sonra yeniden operasyonlarına başlamıştı. - ŞAM